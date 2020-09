Call of Duty: Black Ops – Cold War, ecco quando partirà l’open beta per PC

Activision, Blizzard e Treyarch hanno annunciato la data per l’open beta PC di Call of Duty: Black Ops – Cold War dando la possibilità anche agli utenti PC di provare la modalità multiplayer.

Le modalità giocabili di questa beta saranno:

team Deathmatch;

Domination;

Kill Confirmed;

Combined Arms: Domination.

Vogliamo ricordarvi che la open beta di Call of Duty: Black Ops – Cold War verrà aperta dal 15 ottobre 2020, solo per coloro che hanno prenotato una copia del gioco, al 20 settembre 2020, mentre tutti gli altri curiosi potranno farlo a partire dal 17 ottobre 2020 fino al 20 settembre 2020. Mentre il gioco uscirà il 13 novembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC, e il 19 novembre 2020 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.