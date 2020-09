Empire of Sin ha fissato una data per la sua uscita ufficiale

Romero Games ha svelato la data d’uscita ufficiale per Empire of Sin, il suo nuovo titolo, tramite il rilascio di un trailer dedicato.

In questo titolo dovremo farci strada per il controllo del commercio di alcolici e gioco d’azzardo durante l’era del proibizionismo di una Chicago anni ’20. Dovremo utilizzare la nostra arguzia per decidere una strategia adeguata per questo titolo a turni in cui nei panni di Al Capone, Stephanie St. Clair o Goldie Garneau dovremo mettere insieme una gang per conquistare più prestigio possibile e conquistare l’intera città.

Vogliamo ricordarvi che Empire of Sin verrà rilasciato l’ 1 dicembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.