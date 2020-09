No Man’s Sky: Origins arriva la settimana prossima e porterà tantissime novità

Hello Games ha annunciato un nuovo aggiornamento per No Man’s Sky in arrivo la settimana prossima, chiamato Origins.

Dopo l’ultima espansione rilasciata Desolation che ha travolto i giocatori con una tinta horror diversificando il gioco base, Origins ci porta quattro anni dopo Foundation ma non ci sono ulteriori dettagli a riguardo. Il titolo di Sean Murray si è ripreso dopo il primo strafalcione durante l’uscita del gioco che da allora, dopo tanti aggiornamenti e rilascio di espansioni, ha compiuto un salto di qualità diventando un titolo di tutto rispetto.

Cosa ne pensate voi? Fateci sapere la vostra opinione con un commento.