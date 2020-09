GameStopZing CUP, ecco la data della nuova competizione eSport con un alto montepremi

Arriva la nuova competizione eSport organizzata da GameStopZing e Videogames Party chiamata GameStopZing CUP.

Il torneo si basa su due titoli, ovvero FIFA 21, Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e mette in palio un montepremi che supera i 68.000 € dando la possibilità di essere premiato anche ogni singolo partecipante al torneo. Ogni negozio appartenente alla catena di videogiochi deciderà la propria squadra con cui puntare alla vittoria finale, che dovranno sfidarsi in un torneo online dove solo il più forte rappresenterà il negozio. Dopodiché, i 300 vincitori per ogni titolo si sfideranno suddivisi in gironi per accedere alla finale dove verrà eletto il Campione Nazionale.

Nel comunicato stampa si legge:

La scelta è molto semplice, non tutti nascono Campioni ma ognuno è Eroe, da qui la volontà di coinvolgere ed avvolgere tutti coloro che vorranno mettersi in gioco, premiando il loro coraggio.

Le iscrizionei alla competizione saranno aperte dal 19 settembre 2020 esclusivamente in negozio. Per sapere di più vi basterà cliccare qui.