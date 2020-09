Arriva l’alpha multiplayer su PlayStation 4 per Call of Duty: Black Ops – Cold War

By Domenico Coscione

Treyarch e Activision hanno rilasciato la prima alpha multiplayer per Call of Duty: Black Ops – Cold War, il nuovo capitolo della saga sparatutto, ma solo per un periodo limitato.

Questa alpha infatti, potrà essere scaricata e giocata solo a partire da oggi 18 settembre 2020 fino alle ore 19:00 di domenica 20 settembre 2020. Per effettuare il download vi basterà cercarla nel PS Store oppure cliccare semplicemente qui.

Potete provare le seguenti modalità di gioco:

6v6 con Deathmatch a squadre;

Dominio Armi combinate 12v12 sulle mappe Armada e Crossroads;

Uccisione confermata sulle mappe Miami e Satellite.

La proverete oppure siete più interessati alla storia che racconterà questo nuovo capitolo? Fateci sapere la vostra con un commento.