Fortnite: ecco quanto tempo hanno speso i giocatori calcolato in giorni e anni

Fortnite: ecco quanto tempo hanno speso i giocatori calcolato in giorni e anni

By Domenico Coscione

Secondo una recente statistica calcolata e pubblicata sulla rete, i giocatori di Fortnite hanno speso il loro tempo per un equivalente di 10.4 milioni di anni in totale!

Un nuovo record raggiunto dal titolo di Epic Games, e dire che non viene considerato il tempo trascorso sulla modalità Salva il Mondo ma solo quello della modalità PvP. Nella classifica seguono a ruota World of Warcraft, Overwatch e tanti altri con una modalità online davvero corposa e non.

Cosa ne pensate? Rientrate anche voi nei giocatori di uno dei titoli in classifica? Fatecelo sapere con un commento.