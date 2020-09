Marvel’s Spiderman: Miles Morales, spunta in rete un nuovo costume per il lancia-ragnatele

Arriva dalla rete una nuova immagine che mostra un misterioso costume alternativo per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, il nuovo capitolo della saga dell’amichevole ragno di quartiere.

Come ben sappiamo, anche nel titolo precedente abbondavano i costumi alternativi per il nostro protagonista e in Miles Morales non mancheranno.

Il primo, di una lunga serie si ipotizza, è la T.R.A.C.K. Suit di colore bianco, nero e rosso disegnata da Javier Garròn. L’acronimo sta per Time Response Activated Circuit Kinetic, a cui sarà associata una mod chiamata Untrackable che permetterà di diventare invisibile.

Al momento però sono solo supposizioni e dovremo aspettare una conferma ufficiale da parte di Insomniac Games