WWE 2K Battlegrounds disponibile da oggi

2K Games ha annunciato che WWE 2K Battlegrounds è disponibile da oggi. Sviluppato da Saber Interactive è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch WWE 2K Battlegrounds presenta un’azione veloce, un assortimento di power-up, mosse speciali, oggetti da mischia non convenzionali e ambienti interattivi per portare la partita al livello successivo.

I giocatori possono affrontare le sfide da soli, competere con amici e familiari sul divano o online in modalità multiplayer cooperativa e competitiva.

Un roster di oltre 70 Superstar, Hall of Famers e Leggende della WWE sarà disponibile in WWE 2K Battlegrounds al momento del lancio. In più arriveranno 60 Superstar aggiuntive attualmente previste per il rilascio future, tramite aggiornamenti gratuiti scaricabili, tra cui: “Macho Man” Randy Savage, Ultimate Warrior, Ric Flair e molti altri ancora. Il roster profondo e variegato permette ai giocatori di portare in vita una miriade di battaglie da sogno, tra cui: Andre the Giant vs. Undertaker, Roman Reigns vs. The Rock, Charlotte Flair vs. Beth Phoenix, Stone Cold Steve Austin vs. John Cena, Edge vs. AJ Styles e molti altri.

I giocatori possono anche creare le loro Superstar WWE personalizzate nel Superstar Creator, con diversi tipi e dimensioni di corpo, tratti del viso, abbigliamento, capelli e stili di combattimento. Tutte le Superstar utilizzano uno dei cinque stili di classe – Powerhouse, Technician, High-Flyer, Brawler e All-Rounder – ogni classe che ha le proprie mosse di combattimento, punti di forza e punti deboli. I potenziamenti offensivi e difensivi in stile arcade, come il Pugno di Fuoco, il Respiro di Ghiaccio e il Terremoto, offrono un’ulteriore dimensione di strategia che può cambiare rapidamente la direzione di una partita.