Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One

Il publisher Kalypso Media e gli sviluppatori Yippee! Entertainment, Ralylight Games e Torus Games hanno oggi annunciato che Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.

Il double pack contiene le remaster di entrambi i titoli iconici, ciascuno disponibile per l’acquisto individuale tramite PlayStation e Microsoft Store. Le remaster includono una grafica in alta definizione dei due titoli di Pyro Studios, l’aggiunta di nuovi tutorial e missioni della campagna, supporto per i controller, nonché una versione integrata della modalità multiplayer di Praetorians – HD Remaster.

Commandos 2 – HD Remaster e Praetorians – HD Remaster sono già disponibili per PC tramite Steam e tramite il Kalypso Store. La versione Nintendo Switch di Commandos 2 – HD Remaster arriverà questo inverno.

Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack e i singoli titoli, sono ora disponibili per l’acquisto per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e sul Kalypso Store.