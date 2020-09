Godfall è pronto ad approdare su PlayStation 5

Attraverso le pagine dell’account ufficiale di Godfall, il team di sviluppo di Gearbox Publishing ha annunciato che lo sviluppo del gioco su PlayStation 5 è completato e che quindi il titolo sarà disponibile in Europa dal 19 novembre 2020, in concomitanza con il lancio della nuova console ammiraglia di Sony.

Annunciato come primo titolo per PlayStation 5 ai The Game Awards 2019, Godfall è un looter slasher in cui vestiremo i panni di uno degli ultimi membri Ordine dei Cavalieri e dovremo impedire la distruzione del mondo.

We're proud to share that Godfall's officially gone gold on PlayStation 5! ⚔

On behalf of everyone working from home at Counterplay Games and Gearbox Publishing, we can't wait to ascend alongside you on #PS5 in November! 🥇 pic.twitter.com/Oj0UpbS0T0

— Godfall (@PlayGodfall) September 17, 2020