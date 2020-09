Ori and the Will of Wisp: annunciato l’arrivo di Nintendo Switch e di una collector Edition fisica

Microsoft ha annunciato che sulla console ibrida di casa Nintendo arriverà a partire da oggi 17 settembre 2020 Ori and the Will of the Wisps, secondo capitolo della saga.

Questo simpatico e apprezzatissimo titolo a piattaforme arriverà sia in formato digitale che in formato fisico con una collector edition da veri intenditori.

Realizzata da iAm8Bit, al costo di $ 150, questa versione includerà le edizioni fisiche di entrambi i capitoli, ovvero the Blind Forest e the Will of Wisp, un artbook e delle cartoline, il tutto contenute in una confezione cartonata premium.