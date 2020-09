Disponibile Hades a partire da oggi per PC e Nintendo Switch

By Domenico Coscione

Durante il Nintendo Direct Mini di oggi è stato annunciato a sorpresa che Hades è disponibile a partire da oggi per Nintendo Switch e PC.

Creato da Supergiant Games, gli autori di Bastion e Transistor per intenderci, Hades è una sorta di action RPG con elementi rogue-like basato sullo stile dungeon crawler, in cui vestendo i panni di un principe immortale degli inferi dovremo utilizzare le nostre armi divine per sconfiggere il Dio dei Morti e le altre divinità dell’Olimpo.