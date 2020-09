Devil May Cry 5 Special Edition: Vergil in versione giocabile approda su PC e console

By Domenico Coscione

Durante l’evento di Sony tenutosi ieri sera, Capcom ha mostrato Devil May Cry 5 Special Edition introducendo un nuovo personaggio giocabile: Vergil.

Nel trailer di presentazione infatti abbiamo visto il gemello cattivo di Dante in azione svelando le sue mosse caratteristiche. Questa nuova versione prevede tre migliore importanti:

4K a 30 frame al secondo con ray tracing;

1080p a 60 frame al secondo con ray tracing;

modalità 120 frame al secondo.

Al momento però, non è stato specificato se queste migliorie saranno apportate anche alla versione Xbox del gioco o saranno esclusive per la versione PlayStation.

Vogliamo ricordarvi che Devil May Cry Special Edition uscirà al lancio con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma verrà rilasciato anche sottoforma di DLC per chi ha già la versione PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di € 4,99.