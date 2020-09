Annunciata la data d’uscita per Medal of Honor: Above and Beyond

Annunciata la data d’uscita per Medal of Honor: Above and Beyond

Durante il Facebook Connect tenutosi in data odierna, Respawn Entertainment ha annunciato la data d’uscita ufficiale per Medal of Honor: Above and Beyond per tutti i supporti VR.

Peter Hirschmann, Director di Respawn Entertainment, ha così commentato a riguardo:

Il franchise di Medal of Honor è da sempre una serie importante che racconta storie inedite di eroi di guerra: sin dal principio, nel 1999, il nostro obiettivo è stato quello di creare videogiochi concreti ed emotivamente autentici che siano fedeli alle esperienze di coloro che hanno combattuto e vissuto il secondo conflitto mondiale. Siamo onorati di condividere queste inedite commoventi storie sui sopravvissuti e veterani della Seconda Guerra Mondiale e di offrire un’esperienza di gioco VR coinvolgente, in grado di fornire azione di alto livello e una narrazione emotiva e intima in egual misura.

Vogliamo ricordarvi che Medal of Honor: Above and Beyond verrà rilasciato l’11 dicembre 2020. Inoltre, al Facebook Connect sono stati presentati due dei titoli di punta sviluppati da Ubisoft, sempre per VR.