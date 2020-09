Microsoft avvisa che le scorte di Xbox Series X e Series S saranno disponibili, all’inizio, in quantità limitata

By Domenico Coscione

Microsoft ha inviato una mail a tutti i suoi potenziali clienti che le scorte di Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibili in quantità limitata, ma solo agli inizi.

Questa manovra, che da un lato è del tutto lecita siccome la domanda non può mai essere soddisfatta dall’offerta nei primi periodi di lancio di un prodotto, agli occhi di qualcuno è sembrata una banale mossa di marketing per invogliare gli indecisi a ordinare la loro console senza dubbio alcuno entro e non oltre il 22 settembre 2020.

Voi avete già preordinato la vostra console, preferite aspettare ancora un po’ o siete ancora indecisi su quale prenderla? Vogliamo ricordarvi che Xbox Series X e Xbox Series S usciranno ufficialmente il 10 novembre 2020 al rispettivo prezzo di € 499 per la X e € 299 per la S.