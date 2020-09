Ubisoft annuncia il ritorno di due titoli importanti in versione VR

By Domenico Coscione

Durante il Facebook Connect tenutosi questa sera è stata annunciata una partnership tra Ubisoft e Oculus tramite la rivelazione dell’arrivo dei franchise di Assassin’s Creed e Splinter Cell su Oculus Quest 2 in versione VR.

Non si conoscono ulteriori dettagli per questi due nuovi titoli, ma non appena ci saranno ulteriori novità vi informeremo nell’immediato.

