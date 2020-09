Amnesia Rebirth: svelata la data d’uscita ufficiale tramite un nuovo video

Frictional Games ha annunciato la data d’uscita ufficiale di Amnesia: Rebirth con un nuovo trailer dedicato.

In Amnesia: Rebirth giochi nei panni di Tasi Trianon, una donna che si risveglia nel cuore del deserto algerino. Dovrai ricostruire il tuo passato pezzo dopo pezzo per capire cosa sia successo e perché sei lì.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

Rebirth tratta dalla pagina Steam, che ci svela anche parte della trama: Non puoi emettere un fiato. La creatura è dietro l’angolo. Il suo unico scopo: nutrirsi del tuo terrore. Ti rannicchi al buio, tentando di soffocare la paura e di far tacere quel che alberga in te.