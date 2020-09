Rocket League: svelata la data per il cambiamento in free-to-play su Nintendo Switch

Domenico Coscione

Stando ad alcune voci in rete, e a un’immagine che non lascia dubbi, Rocket League potrebbe diventare free-to-play su Nintendo Switch.

L’immagine, presa dal sito ufficiale Nintendo America, svela la data di questo passaggio del gioco che avverrebbe in maniera ufficiale il 23 settembre 2020.

Questo passaggio serve per riuscire nell’intento di Psyonix nel cercare di frenare l’abbandono degli utenti dal gioco, attratti dagli altri titoli attuali come Fall Guys, per citarne uno.

