Nintendo Switch: rilasciato un nuovo aggiornamento software per la console

Nintendo ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento di sistema per la sua console Nintendo Switch, portandola alla versione 10.2.0.

Questo nuovo aggiornamento non introduce nessuna novità importante, ma risolve qualche piccolo e fastidioso bug che ne migliora l’esperienza dell’utente.

Per scaricarlo, vi basterà semplicemente avviare la console e in automatico verrà aggiornata. Nel caso in cui non sia così, basta andare nel menù delle Impostazioni per scaricarlo manualmente.