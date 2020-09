eFootball PES 2021: Seasons Update, pubblicato il trailer per ricordarci l’uscita odierna

Konami ha rilasciato un nuovo trailer per ricordarci del lancio odierno di eFootball PES 2020 Season Update.

Come saprete, non è un vero e proprio gioco a se stante ma un aggiornamento acquistabile sia in formato fisico che digitale che aggiornerà il vostro eFootball PES 2020 inserendo le squadre e le modalità UEFA Euro 2020.

Ecco quanto indicato nel comunicato ufficiale:

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) è un videogioco standalone che include tutte le apprezzate caratteristiche di eFootball PES 2020, vincitore del premio “Best Sports Game” all’E3 2019, e ulteriori contenuti di gioco. Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, eFootball PES 2021 SEASON UPDATE includerà in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al 2021). A causa dei ritardi con cui si sono conclusi diversi campionati, alcune leghe e licenze verranno aggiornate tramite una patch al day-one, altre leghe e licenze verranno aggiornate successivamente mediante un Data Pack disponibile per il download dopo il lancio. La versione Standard Edition di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (disponibile nei formati fisici e digitale) è caratterizzata da una storica copertina che raffigura quattro ambasciatori di eFootball PES di questa stagione: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford e Alphonso Davies. Tutti e quattro gli ambasciatori sono inclusi anche nelle nuove Club Edition di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (disponibili solo in formato digitale al prezzo di €34.99). Ognuna delle cinque Club Edition include un giocatore della serie Momenti Gloriosi, la squadra myClub completa e molto altro ancora. I possessori di PES 2020 o di PES 2020 LITE potranno ottenere, entro il 29 ottobre 2020, uno sconto del 20% per l’acquisto di una delle Club Edition mediante la funzione dedicata inclusa nel gioco.

Vogliamo ricordarvi che eFootball PES 2021 Seasons Update è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.