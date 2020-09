Xbox Game Pass: ecco i titoli che entrano a far parte del catalogo

Xbox Game Pass: ecco i titoli che entrano a far parte del catalogo

By Domenico Coscione

Microsoft ha annunciato i nuovi titoli che entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass nel mese di settembre 2020 per Xbox One, PC e Android tramite xCloud.

Ecco quali sono i titoli: