Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che, a distanza di due settimane dal lancio di per Stadia Pro, il bundle Premium Edition di SUPER BOMBERMAN R ONLINE è ora disponibile per gli utenti non-Stadia Pro a €9.99, questo bundle (gioco + premium pack) è gratis per gli utenti Stadia Pro che decideranno di riscattarlo entro il 30 novembre.

Con il Premium Pack, i giocatori hanno accesso a 14 personaggi aggiuntivi con tipologie di abilità uniche, con la possibilità di creare partite private con i propri amici. SUPER BOMBERMAN R ONLINE permette oltre cento tipi di personalizzazioni (inclusi numerosi personaggi di SBR e di altri brand di KONAMI), costumi, accessori e per la prima volta skin per le bombe che modificheranno sia l’aspetto che l’effetto esplosivo.