PlayStation 5: ecco com’è fatto il bollino che indica i giochi PlayStation 4 upgradati gratuitamente per la sorella maggiore

Dopo aver visto il bollino per i titoli su console Microsoft che indicano quei giochi che subiranno l’upgrade gratuito per la versione Xbox Series X o Xbox Series S, arriva anche il “marchio” per la controparte Sony.

Come si evince dall’immagine in calce alla notizia, la cover del gioco presenterà una semplice dicitura PS5 Upgrade Available in un rettangolo blu in basso a sinistra, vicino al PEGI.

Che ne pensate? Quale dei due marchi vi piace di più? Fateci sapere la vostra con un commento.