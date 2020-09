The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone è disponibile da oggi per console e PC

The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone è disponibile da oggi per console e PC

Private Division ha annunciato che l’espansione chiamata Pericolo su Gorgone di The Outer Worlds è disponibile a partire da oggi!

Carrie Patel, direttore dello sviluppo alla Obsidian Entertainment, ha così dichiarato in merito:

Volevamo esplorare gli aspetti pulp e noir, gettare uno sguardo sul lato oscuro delle aziende che controllano Halcyon. In Pericolo su Gorgone, i giocatori (e i loro membri dell’equipaggio preferiti!) potranno esplorare una località interessante, piena di rischi e intrighi, e scoprire i pericolosi segreti della Spacer’s Choice.

Vogliamo ricordarvi che Pericolo su Gorgone, l’espansione di The Outer Worlds, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (ma arriverà successivamente) e PC. Potremo acquistarlo individualmente al prezzo di € 14.99 da sola o al prezzo di € 24.99 in bundle con l’ Expansion Pass che include anche Assassinio su Eridano, la seconda espansione che uscirà successivamente.