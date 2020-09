Annunciata la data per il primo gameplay di Hyrule Warriors: L’Era della Calamità

By Domenico Coscione

Koei Tecmo ha svelato che rilascerà il primo gameplay live di Hyrule Warriors: L’Era della Calamità durante il Tokyo Game Show 2020.

Ecco le parole esatte del suo annuncio:

Primo gameplay live di Hyrule Warriors: L’Era delle Calamità, con molto informazioni, tra cui la presentazione di alcuni personaggi, date dal team di sviluppo. Interverranno Ruriko Aoki, Yosuke Hayashi (producer), Masaki Furusawa (producer) e Ryouta Matsushita (director).

Infine, ha anche rivelato la sua line-up per intero, tranne per un unico titolo ancora non annunciato. Eccola: