Aiden Pearce tornerà in Watch Dogs: Legion

Ubisoft ha annunciato alcuni nuovi contenuti per Watch Dogs: Legion: tra cui una collaborazione esclusiva con il premiato musicista britannico Stormzy, il ritorno di Aiden Pearce, che sarà giocabile come parte dei piani post lancio, e un nuovo trailer di gioco focalizzato sull’esperienza Gioca con chi vuoi.

Con lo sviluppo guidato dallo studio Ubisoft Toronto, Watch Dogs: Legion sarà disponibile il 29 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation 4, Stadia e Windows PC, tramite Epic Games e Uplay. Il gioco sarà anche disponibile per UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Inoltre, Watch Dogs: Legion arriverà anche su Xbox Series X | S il 10 novembre, e su PlayStation 5 al lancio della nuova console.

I giocatori potranno affrontare una missione unica per aiutare il celebre musicista britannico Stormzy. Nella missione Fall on My Enemies, Stormzy chiederà ai giocatori di aiutarlo a trasmettere il suo brano “Rainfall” (con Tiana Major9) dall’album “Heavy Is The Head” nel centro di Londra. Trasmesso in anteprima all’Ubisoft Forward e in uscita il primo ottobre, il video musicale ufficiale di Rainfall è stato creato utilizzando il motore grafico di Watch Dogs: Legion.

Come parte dei contenuti post lancio di Watch Dogs: Legion, Aiden Pearce tornerà come personaggio giocabile, insieme a un arco narrativo dedicato. Il Season Pass di Watch Dogs: Legion è acquistabile come parte delle edizioni Gold, Ultimate e Collector del gioco, e offrirà una nuova espansione della storia divisa in due archi narrativi, missioni DedSec aggiuntive, quattro eroi unici, tra cui Aiden Pearce, la Complete Edition dell’originale Watch Dogs del 2014 e molto altro. L’intera gamma di contenuti post lancio di Watch Dogs: Legion sarà illustrata con maggiori dettagli nelle prossime settimane. Ci saranno dei contenuti gratuiti oltre ad altri personaggi giocabili, contenuti online, nuove modalità, missioni e aggiornamenti.