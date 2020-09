Aperte le prenotazioni di Little Nightmares II!

Attraverso le pagine di un comunicato stampa ufficiale Bandai Namco ha comunicato che da oggi i giocatori possono prenotare la Day One Edition per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch o la TV Edition per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC di Little Nightmares II.

Chi prenota la Day One Edition riceverà la Mokujin Mask, ispirata dal famoso personaggio di TEKKEN, per Mono.

La Day One Edition del gioco darà accesso alla “Stanza Segreta dei Nomini”, un DLC esclusivo per Little Nightmares II, e alla mini-colonna sonora composta Tobias Lilja.

La TV Edition, oltre alla “Stanza Segreta dei Nomini” e alla Mokujin Mask, avrà anche la colonna sonora completa, un diorama esclusivo di Mono & Six, un artbook, la steelbook e degli adesivi.

Little Nightmares II sarà disponibile dall’11 febbraio 2021 per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital, e nel corso del 2021 per PlayStation 5 e Xbox Series X con un aggiornamento gratuito per i possessori delle versioni per PlayStation 4 o Xbox One.