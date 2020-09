Destiny 2 compie 6 anni!

Attraverso le pagine di un comunicato stampa ufficiale, Bungie ha celebrato il sesto compleanno di Destiny 2, raccontando in maniera piuttosto creativa le diverse iniziative messe in campo dal publisher per festeggiare un altro anno di vita del celeberrimo titolo.

Ecco qui di seguito il comunicato stampa:

“Oggi, 6 anni fa, i giocatori di tutto il mondo hanno iniziato una grande avventura. Da allora oltre 167 milioni di Guardiani si sono uniti alle nostre schiere e hanno difeso la Luce per oltre 8,6 miliardi di ore, la stessa quantità di tempo necessaria alla luce per viaggiare dal sole alla terra per 4.806 volte. Durante questo periodo la community ha risposto alla chiamata più di una volta raccogliendo oltre 8.5 milioni di dollari per Little Lights e altre degne cause in tutto il mondo. Quindi, quando si tratta di difendere l’umanità, che tu sia nel 31% che distrugge, nel 31% che ama la magia dello spazio o nel 38% che fa sembrare beli i mantelli, siamo onorati che tu abbia scelto di fare della Torre la tua casa. E ora, mentre ci troviamo sul precipizio di una nuova era, pronti per Oltre la Luce, dovremmo per prima cosa mangiare almeno una torta. Dal Rifugio alla Luna, l’avventura non è stata facile e siamo fieri dei nostri compagni di viaggio. Un brindisi al futuro, accendiamo la candelina e festeggiamo cogli amici: buon compleanno Destiny.



Ombre dal Profondo e I Rinnegati su Xbox Game Pass

A partire dal 22 settembre, le espansioni Destiny 2: Ombre dal Profondo e Destiny 2: I Rinnegati saranno disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass!

Destiny 2: Oltre la Luce permetterà ai giocatori di accogliere l’Oscurità in data 10 novembre. Gli amanti di Xbox potranno prepararsi al viaggio su Europa grazie al loro Xbox Game Pass!



Festeggiamenti nel Bungie Store – Nuovi oggetti e sfondi

Un nuovo poster ispirato ai personaggi più amati di Destiny è stato lanciato oggi nel Bungie Store (US/EU); per chi non fosse così paziente da aspettare la consegna, c’è una bellissima versione digitale in alta definizione su Bungie.net.

Oltre al poster sopramenzionato, offriamo anche una nuova tazza di compleanno, una maglietta, e per i più golosi (nel caso in cui la nostra ricetta per torta non fosse sufficiente a saziare il loro appetito), anche un nuovo set di formine per biscotti di Destiny.



La Foresta Infinita (Torta di Compleanno)

La tecnica di preparazione della torta infinita ci sfugge ancora un po’, ma con l’aiuto di Victoria Rosenthal ci siamo andati vicini! Dopo il successo del ricettario ufficiale di Destiny, ecco che ora condivide con noi la ricetta della torta al cioccolato “Foresta Infinita”.

Per chi volesse infornare una torta al cioccolato “Foresta Infinita” fatta da sé, la ricetta è stata resa disponibile per festeggiare con noi. Attendiamo i tweet con le foto della torta!



Approfondimenti sulla Stasi di Oltre la Luce

La scorsa settimana Bungie ha rivelato più dettagli sugli stregoni Vincolatore dell’ombra e sui titani Behemoth mettendo l’accento sulle loro abilità e sul modo in cui la stasi cambierà l’approccio dei guardiani al mondo di Destiny 2. L’ultimo articolo di questa serie di approfondimenti, quello sui cacciatori Revenant è stato pubblicato ieri.

Bungie ringrazia tutti quelli che sono entrati a far parte di questa incredibile comunità, specialmente per i bei ricordi di viaggio. Ci vediamo su Europa il 10 novembre!”