Heroes of the Storm presenta con un nuovo trailer Mondi in Collisione

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer per Heroes of the Storm introducendo l’episodio crossover chiamato Mondi in Collisione.

Questo nuovo evento introduce nuovi modelli e cavalcature, la riprogettazione di alcuni eroi, una nuova anomalia del Nexus e molto altro ancora.

Ecco una breve descrizione di quello che ci aspetta:

Il ritorno del Nexus Oscuro ha reso la guerra per il controllo delle Singolarità più infuocata che mai, ma un piccolo gruppo di eroi sta cambiando le sorti del conflitto. Saprà Mei dominare anche il gelo dei Cavalieri della Morte? Come se la cava Sparachiodi alla guida di un SCV? Chi è il vero rubacuori: Anduinn Wrynn, Valerian Mensgk o un frullato dei due? Mentre tutti i reami collidono, il Re delle Lame aspetta di mietere una messe d’anime da ogni capo del campo di battaglia. Dimostra di essere più della somma delle tue parti e guida combinazioni dei tuoi eroi preferiti nelle battaglie più pazze che il Nexus abbia mai visto!

Craft Wars introduce tantissimi elementi presi da StarCraft e Warcraft come, per esempio Anduin che passa dall’essere un principe in Warcraft ad essere Anduin Imperatore del Dominio in StarCraft. Senza dimenticare che alcuni eroi di Heroes of the Storm saranno riprogettati come, per adesso, D.VA e Sparachiodi che diventeranno ancora più agguerriti.