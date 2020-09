Crysis Remastered mostra il Ray Tracing su PS4 Pro e Xbox One X nel video analisi di Digital Foundry

Crysis Remastered uscirà il 18 settembre e aggiungerà delle nuove tecnologie tra cui il Ray Tracing su PS4 Pro e Xbox One X.

Digital Foundry è andato in Germania negli studios della Crytek per vedere il gioco in azione su tutte le piattaforme disponibili, nello specifico si sono fermati su come lo studio tedesco di Francoforte siano stati in grado ad implemetare il ray tracing su PS4 Pro e Xbox One X nonostante non ci sia il supporto hardware come su PlayStation 5 e Xbox Series S e X.

Andando nei dettagli senza ray tracing abilitato il gioco gira a 2160p30 su Xbox One X e 1800p30 su PS4 Pro, con ray tracing abilitato si scende fino a un 1080p30 dinamico su One X e <1080p30 su PS4Pro. C’è anche una modalità performance bloccata a 1080p senza ray tracing e con un frame rate sbloccato per chi lo desidera.

Qui sotto potete vedere il video fatto da Digital Foundry

Cosa ne pensate? Intanto vi ricordiamo che Crysis Remastered è già disponibile su PC e Nintendo Switch