Minecraft si aggiorna aggiungendo il supporto per il PS VR

Mojang ha annunciato che questo mese il suo gioco più popolare chiamato Minecraft verrà aggiornato, aggiungendo il supporto per il PlayStation VR!

Stando a quanto detto dall’Executive Producer di Mojang Studios, Rog Carpenter, l’aggiornamento era già in programma ed erano in attesa del multipiattaforma da parte di Sony. Il supporto con il suo visore arriverà per tutti con un aggiornamento automatico e gratuito, poi basterà indossare il VR e usare il DualShock 4 per muoversi in una delle due modalità principali chiamate Immersive e Living Room.

