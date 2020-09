Ninja Gaiden potrebbe tornare? Secondo un retailer, si

Stando al listo di un retailer di Hong Kong è possibile che venga pubblicato Ninja Gaiden Trilogy sull’attuale generazione di console, ma solo per PlayStation 4 e Nintendo Switch, anche se ora è stato rimosso dalla lista.

Qualche tempo fa invece, c’era un rumor nella rete che lasciava intendere il ritorno di Ryu Hayabusa come esclusiva per Xbox Series X, cosa che contraddice quello appena detto in questa news. Che sia pronta anche una versione per Xbox ma visto l’andamento della console di Microsoft nel mercato asiatico non è prevista?

Stando al rumor infine, veniamo a conoscenza del contenuto della trilogia, ovvero Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 e Razor’s Edge, che il suo costo è di $ 39,99 e che uscirà a marzo 2021.

Ovviamente, le informazioni riportate in questa news sono solo rumor. Quindi non ci resta che aspettare una conferma, o una smentita, ufficiale da Koei Tecmo.