Cyberpunk 2077: arriva la conferma ufficiale sulla mancanza di microtransazioni nel single player

CD Projekt Red ha ribadito ancora una volta tramite l’account Twitter ufficiale che la modalità single player di Cyberpunk 2077 sarà priva di qualsiasi microtransazione.

Infatti, citando un suo vecchio messaggio, ha ribadito:

Molti hanno travisato le parole di Adam Kicinski, il CEO di CD Projekt Red, che nell’ultimo resoconto finanziario della società ha dichiarato:

Vogliamo ricordarvi che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC.

Cyberpunk multiplayer/online, which is a separate project, will have some microtransactions, but we said that a year ago already. Like always, expect us treating your money with respect.

