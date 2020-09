Xbox Series S è realtà! Rivelato il prezzo ufficiale della console

Arriva come un fulmine a ciel sereno la conferma ufficiale del prezzo per la nuova console di casa Microsoft più piccola di sempre, ma che saprà tener testa a sua sorella maggiore, ovvero Xbox Series S.

Con un tweet sui canali ufficiali, il colosso di Redmond ha infatti confermato che Lockhart è una console davvero piccola di colore bianco ma con un enorme ventola per l’aerazione di colore nero, che ne occupa metà della superficie.

Il suo costo ufficiale è di 299 € e, solo in America al momento, può essere acquistata anche tramite il programma Xbox All Access al prezzo di 25 $ al mese. Non si conoscono le prestazioni ufficiali della console, ma stando a qualche rumor non ancora confermato, o smentito, la console in questione è stata pensata per l’xCloud e girerà a un massimo di 1080p.

Cosa ne pensate del prezzo? Acquisterete lei, Xbox Series X o entrambe? Fatecelo sapere con un commento!