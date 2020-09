Fallout 76: ecco un’anteprima di quello che ci aspetta per la Stagione 2

Bethesda ha rilasciato in anteprima informazioni sui contenuti per la Stagione 2 di Fallout 76, il titolo spin-off del mondo post-apocalittico più amato e giocato.

Tutto partirà con l’aggiornamento 22 del titolo, fissato per il 15 settembre 2020 che aggiungerà alcune funzioni come Una Zona Contaminata per tutti, operazioni giornaliere, talenti leggendari e, alla fine, l’avvio della seconda stagione. Ecco qualche informazione in più:

nuova stagione, tavoliere S.C.O.R.E. e ricompense ;

; vi unirete ad Armor Ace e alla sua Power Patrol nella lotta per la libertà contro il temibile Soggiogatore e la sua armata di Vipere Rosse. Dopo ogni grado conquistato otterremo nuovi oggetti estetici a tema, per il C.A.M.P. , valute di gioco, carte Talento e molto altro;

in questa stagione potremo utilizzare gli atomi per acquistare i gradi e utilizzare i lingotti d’oro per acquisire alcune ricompense della vecchia stagione così da poter essere recuperate da chi non ha potuto farlo;

verranno introdotte nuove sfide giornaliere e settimanali dedicate alle operazioni giornaliere offrendo una varietà di progressi stagionali;

