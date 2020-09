Microsoft ha aperto la Xbox Academy per gli aspiranti sviluppatori di videogiochi

Microsoft ha annunciato in queste ore di aver aperto la Xbox Academy, una serie di corsi gratuiti in collaborazione con la East London Arts and Music (ELAM) e pensati per gli aspiranti sviluppatori di videogiochi.

I corsi avranno un numero limitato di posti, almeno all’inizio, e saranno fatti da remoto. Il loro scopo è quello di ispirare e formare la prossima generazione di creatori di videogiochi fornendo le basi per la loro carriera. Tra i vari curatori ci saranno diversi nomi importanti come alcuni dei professionisti di Playground Games, con cui i fortunati utenti partecipanti potranno assimilare le conoscenze dei migliori.

I corsi per l’Xbox Academy partiranno il 12 settembre 2020 e il 13 settembre 2020 e per chi desiderasse parteciparvi potrà trovare le indicazioni sul sito ufficiale Xbox Academy.