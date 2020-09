Fortnite perde più del 60% degli utenti dopo la “guerra” con iOS

Dopo la tanto chiacchierata guerra tra Epic Games ed Apple, arrivano le prime conseguenze per il team di sviluppo e non sono per niente buone nuove.

Infatti, Fortnite ha perso più del 60% degli utenti iOS, che risultava essere la piattaforma preferita dai giocatori se messa a confronto con Android e PC, prese singolarmente. Questa perdita rappresenta un danno enorme per la compagnia che teme la perdita di milioni di dollari nelle sue entrate, chiedendo al giudice che segue questa causa di porter anticipare l’udienza prevista per la riattivazione del titolo sulla sua piattaforma (il giudice ha dato ragione a entrambe, Epic Games non doveva infrangere il suo contratto mentre Apple non doveva rimuovere il titolo dal suo negozio).

Voi cosa ne pensate? Come andrà a finire questa guerra? Fateci sapere la vostra con un commento!