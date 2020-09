DiRT 5: annunciato un ritardo nella sua uscita da Codemasters

In data odierna Codemasters ha annunciato che DiRT 5 subirà un “leggero” ritardo nella sua data uscita rispetto a quella già annunciata.

Nonostante sia stato già posticipato una volta, quella volta di pochi giorni, ma in questo caso si parla di un ritardo più grande anche se non troppo. Tramite un messaggio pubblico su Twitter, il team si scusa per questo ulteriore ritardo. Ecco le parole che ha usato:

DIRT 5 arriverà in ritardo, con una nuova data di uscita annunciata oggi da Codemasters che certifica il posticipo della nuova simulazione automobilistica, inizialmente attesa per ottobre e ora fissata per il 6 novembre 2020.

La data di uscita di DIRT 5 su Xbox One, PS4 e PC è ora spostata al 6 novembre 2020, con l’early access per gli acquirenti della Amplified Edition a partire dal 3 novembre. Il gioco è ancora previsto arrivare su Xbox Series X e PS5 più tardi quest’anno, seguito dalla versione Google Stadia nei primi del 2021. È brutto, lo sappiamo. Davvero non possiamo ringraziare abbastanza tutti voi per il supporto e per l’attesa con cui avete accolto DIRT 5, dalla sua presentazione lo scorso maggio. Anche i feedback positivi che abbiamo ricevuto dalle sessioni di prova in anteprima ci hanno colpito. La linea di partenza è ora leggermente più lontana ma è ancora pienamente in vista.

News: DIRT 5 will now launch on November 6 for Xbox One, PS4 and PC. #XboxSeriesX and #PS5 versions still launching later this year.

Our road trip just got a little bit longer. Thank you for being part of the journey with us. 🖐️ ❤️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo

— DIRT (@dirtgame) September 7, 2020