CD Projekt RED: il presidente ha confermato che Cyberpunk 2077 avrà più DLC di The Witcher 3: Wild Hunt

Nel corso di una conferenza con gli investitori, Adam Kicinski, ovvero il presidente di CD Projekt RED, ha dichiarato che Cyberpunk 2077 avrà una quantità maggiore di espansioni e DLC rispetto a The Witcher 3: Wild Hunt.

Le sue parole esatte a riguardo sono state le seguenti:

Potete aspettarvi un percorso simile a quello che abbiamo compiuto dopo il lancio di The Witcher 3: Wild Hunt. Anzi, in effetti il supporto post-lancio sarà più ricco rispetto a The Witcher 3. Non scenderemo nei dettagli oggi, ma tutto verrà chiarito prima dell’uscita di Cyberpunk 2077. I nostri piani per il post-lancio verranno rivelati man mano che ci avvicineremo alla release. Forniremo i dettagli per una serie di DLC gratuiti ed espansioni: come ho detto, tutto vi sarà chiaro a breve.