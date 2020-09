Call of Duty: Warzone, un leak rivela una modalità notturna in arrivo

Stando ad alcuni leak pubblicati su Twitter, possiamo notare che Call of Duty: Warzone potrebbe offrire una nuova modalità notturna.

Questo tipo di modalità non s’è mai vista all’interno di questo titolo e, lo ricordiamo, non è una notizia ufficiale ma arriva da un leak su internet. Stando all’account ModernWarzone questa modalità sarà disponibile in Singolo, Coppie, Trio e Squadre. Inoltre, sostiene la sua teoria indicando come nelle prime immagini i personaggi siano al buio e con le luci verdi, come se fossero dei visori.

Vogliamo ricordarvi che le informazioni contenute in questa news non sono confermate ufficialmente, quindi vanno prese le dovute precauzioni a riguardo.

🚨 BREAKING 🚨

A user sent us these images of what appears to be the first look at the nightfall mode in #Warzone!

We will let you decide for yourselves whether these are real or fake, none of this is from an inside source or the files. #CallOfDuty #ModernWarfare pic.twitter.com/SkZodCjBi5

— ModernWarzone (@ModernWarzone) September 2, 2020