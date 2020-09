Left 4 Dead 2: annunciato il rilascio dell’espansione The Last Stand

Left 4 Dead 2: annunciato il rilascio dell’espansione The Last Stand

Grazie alla pubblicazione di un teaser trailer veniamo a conoscenza del rilascio di un nuovo update chiamato The Last Stand per Left 4 Dead 2.

Anche se non realizzata ufficialmente da Valve, ma da essa ufficialmente riconosciuta, coloro che posseggono il secondo capitolo della saga potranno giocare una nuova missione in cui i quattro sopravvissuti prenderanno un percorso alternativo a quello originale, per chi non lo sapesse la mappa The Last Stand proviene dal primo capitolo, cercando di trovare un riparo dalle orde di zombie famelici.

Gli autori dell’espansione hanno promesso ulteriori sorprese per questo aggiornamento, quindi ne vedremo delle belle.