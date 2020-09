One Piece: Pirate Warriors 4, rivelato il nuovo gameplay di X Drake

By Domenico Coscione

È stato pubblicato un nuovo video gameplay da Bandai Namco che mostra il nuovo personaggio X Drake in azione, che entrerà nel roster dei personaggi di One Piece: Pirate Warriors 4 attraverso il rilascio del secondo Character Pack.

Per chi non conoscesse l’ex Capitano X Drake, è uno degli ex-marine possessore del frutto Dragon-Dragon che gli consente di trasformarsi in un Allosauro, consentendogli di infliggere una quantità di danni spropositata grazie alla sua forza. I suoi attacchi nella forma umana invece, saranno basati sulla velocità e la potenza massima si avrà negli attacchi ravvicinati, ma potremo raggiungere i nemici più lontani grazie alla tecnica X-Slash.