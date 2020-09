Annunciate le versioni next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt

By Domenico Coscione

CD Projekt RED fa sapere che arriverà una Complete Edition per The Witcher 3: Wild Hunt che si appresta ad arrivare su PlayStation 5 e Xbox Series X, con un aggiornamento gratuito per chi già possiede la versione dell’attuale generazione.

Come da prassi, offrirà un aggiornamento con una serie di miglioramenti visivi e tecnici tra cui ray tracing e tempi di caricamento più rapidi rispetto a quelli attuali, comprese le espansioni uscite finora.

Al momento non si conoscono dettagli sulla data d’uscita attuale, ma non appena ci saranno aggiornamenti vi informeremo delle novità.