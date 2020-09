Pokémon GO: ecco come sono state modificate le Mega Evoluzioni

Niantic ha appena introdotto tramite un post pubblico sul suo account Twitter che è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Pokémon GO, che ha modificato le Mega Evoluzioni, una meccanica introdotta da poco tempo.

Ascoltando i feedback dei giocatori, hanno deciso di diminuire la Mega Energia richiesta per poter far evolvere i nostri mostriciattoli. Per esempio, per far evolvere Venusaur, Charizard e Blastoise ora richiederà solo 40 unità di Mega Energie invece delle 50 unità di prima, mentre per Beedrill si passa dalle 25 unità alle 20.

Anche la quantità di Mega Energie guadagnata dai Raid è cambiata, e ora segue questo schema:

Trainers, five-star raids will now award more items, and all raids, including Mega Raids, will now yield more Premier Balls for damage dealt! One to five-star raids will also yield more Premier Balls from the speed bonus.

