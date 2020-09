Super Mario: tante novità per il suo 35° anniversario

Prendendo tutti alla sprovvista Nintendo ha lanciato un Nintendo Direct per festeggiare il 35° anniversario di Super Mario.

Nel video vengono mostrati numerose sorprese, che vengono elencate nel comunicato sottostante:

Mario ne ha fatta di strada dal suo primo salto su un Goomba nel mondo 1-1 di Super Mario Bros. Adesso, a 35 anni dal lancio del gioco in Giappone, il nostro eroe è il protagonista di nuovi titoli per Nintendo Switch e presta le sue fattezze a marchi come LEGO, Kinder Joy e Monopoly. Non manca nemmeno uno speciale festival a tema in Splatoon 2 . Con una nuova presentazione andata in onda oggi, Nintendo ha mostrato un ampio numero di titoli, prodotti ed eventi di gioco in arrivo per il 35° anniversario di Super Mario Bros. I giochi per le console della famiglia Nintendo Switch svelati oggi includono Super Mario 3D All-Stars, una collezione di tre Super Mario dell’epoca moderna: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy; Super Mario Bros. 35, un titolo online ambientato nel mondo del Super Mario Bros. originale; e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una versione migliorata di Super Mario 3D World, uscito in origine su Wii U.