KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR in arrivo il 9 settembre

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR, annunciato durante Lucca Comics & Games 2019, è uno dei manga più attesi del 2020 e finalmente sta per sbarcare in Italia, dal 9 settembre. I primi due volumi della geniale serie firmata dal maestro Aka Akasaka saranno infatti disponibili contemporaneamente, per la gioia di tutti i fan che ne attendevano con ansia l’uscita.

Vincitore nel 2020 del prestigioso premio “Shogakukan Award”, KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR è stato uno dei 10 fumetti più venduti nel 2019 in Giappone, forte di oltre 10 milioni di copie in circolazione. Dal manga sono stati tratti inoltre un film live-action e due serie anime di grande successo.

Da settembre, KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR si appresterà a conquistare il pubblico italiano, con un mix irrefrenabile di strategia e sentimento. Una vera e propria “guerra d’amore” tra i protagonisti – Kaguya e Miyuki – sta per avere inizio e, pur di vincere, i due ricorreranno a qualsiasi mezzo. Soltanto una cosa è sicura, alla fine di tutto: chi si innamora perde!

L’arrivo del manga, come già anticipato tempo fa, porterà con sé anche due belle sorprese, ma solo in fumetteria e fino a esaurimento scorte!

Acquistando dal 9 settembre il volume 1 di KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR riceverete una simpatica e utile shopper, mentre con l’acquisto del volume 2 otterrete un bellissimo portachiavi in silicone!