Il catalogo di giochi in abbonamento per le console Sony chiamato PlayStation Now si aggiorna con quattro nuovi titoli per settembre 2020. Ecco la lista completa:

Resident Evil 7 biohazard;

Final Fantasy XV;

WWE 2K19;

Observation.

Ognuno di questi titoli hanno fatto, chi in positivo chi in negativo, parlare di se. Siete contenti di questi titoli? Fatecelo sapere con un commento.