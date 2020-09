NieR Replicant ver.1.22474487139 classificato in Taiwan. Possibile annuncio imminente?

Secondo alcune indiscrezioni NieR Replicant ver.1.22474487139 è comparso nella classifica di rating di Taiwan, quindi impazzano le teorie su un possibile annuncio imminente di questa remastered del gioco.

Annunciata lo scorso marzo 2019 da Square Enix è rimasta in silenzio per tutto questo tempo, ma non è ancora sicuro che torni a far parlare di se così presto. Che il Tokyo Game Show 2020 sia il giusto palcoscenico per il suo ritorno?

Non ci sono ancora novità ufficiali in merito, ma non appena ci saranno aggiornamenti li pubblicheremo sulle nostre pagine.