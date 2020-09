Cyberpunk 2077 non occuperà 200 GB sull’hard disk, parola di CD Projekt RED

Una delle preoccupazioni dei giocatori che Cyberpunk 2077 potrebbe occupare sull’hard disk dei PC uno spazio spropositato, ma CD Projekt RED ha voluto precisare che non occuperà 200 GB.

Durante l’evento Nvidia il CEO Jensen Huang ha presentato la nuova tecnologia RTX IO aveva menzionato il fatto che i nuovi titolo potrebbero raggiungere quello spazio, ma Marcin Momot, community coordinator di CD Projekt RED, ha subito smentito la questione:

Sebbene i requisiti hardware di Cyberpunk 2077 non siano ancora usciti (arriveranno presto, comunque!) Voglio rispondere su questo argomento da Reddit. Il gioco non richiederà 200 GB per essere installato. Potete aspettarvi lo spazio richiesto su hard disk di essere al pari con quello richiesto per altri giochi moderni.