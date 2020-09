Dead by Daylight: annunciato l’aggiornamento a next-gen gratuitamente

Dead by Daylight: annunciato l’aggiornamento a next-gen gratuitamente

By Domenico Coscione

Dead by Daylight riceverà un aggiornamento per la next-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X, tramite un update gratuito, parola di Behaviour Interactive.

Nel frattempo, per la current-gen, ci saranno diversi miglioramenti “somministrati” tramite aggiornamenti a partire da settembre 2020. Il primo, chiamato The Realm Beyond, è una rielaborazione quasi completa del gioco con cui vengono migliorati tecnici alla grafica, all’illuminazione, alle animazioni e vari sistemi di gioco.

Il team di sviluppo ha così spiegato questo primo aggiornamento: